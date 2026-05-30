Pontecagnano Faiano, scontro tra auto: due persone in ospedale Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine

Ieri sera intorno a mezzanotte due auto si sono scontrate all'altezza del bivio San Vito, a Pontecagnano Faiano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi. La centrale 118 ha allertato la Pubblica Assistenza Vopi, intervenuta sul posto con due ambulanze. Uno dei giovani, con trauma cranico, è stato trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno. L’altro è stato trasportato all’ospedale di Battipaglia con dolore al lato destro del bacino. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Quella appena trascorsa è stata una notte tragica sul fronte degli incidenti stradali in provincia di Salerno: oltre a quello avvenuto a Pontecagnano Faiano, si sono veriticati altri due gravi incidenti: a Capaccio Paestum hanno perso la vita due giovani, a San Cipriano Picentino sono rimasti feriti in modo grave due giovanissimi.