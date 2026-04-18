Salerno, 21enne investito da un'auto mentre attraversa Il giovane è stato ferito agli arti inferiori e soccorso dai sanitari del Vopi

Incidente stradale questa mattina a Salerno, in via Salvatore Guariglia. Un pedone è stato investito da un’autovettura ed è stato necessario l’intervento del 118.

Secondo una prima ricostruzione, una Lancia Y condotta da un 25enne ha urtato un ragazzo di 21 anni che attraversava la strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI, attivata dalla centrale operativa del 118.

I sanitari hanno prestato le prime cure al 21enne, che ha riportato un trauma all’arto inferiore. Dopo l’immobilizzazione, il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sulle strade salernitane si registra l'ennesimo incidente.