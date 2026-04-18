Bomba carta esplode in una palazzina a Eboli: indagano i carabinieri Nessun ferito, ma l'episodio ha destato non poca preoccupazione

Un'esplosione causata da una bomba carta ha scosso la notte di Eboli, nel Salernitano. Il fatto è accaduto poco prima delle 5 di questa mattina in una palazzina di via don Giuseppe Diana.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma del nucleo radiomobile della locale Compagnia, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'episodio e risalire ai responsabili. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alle verifiche di agibilità dello stabile.

L'esplosione non ha provocato danni strutturali all'edificio né danni rilevanti alle parti comuni o alle abitazioni. Non si registrano persone ferite, ma è chiaro che la preoccupazione - da parte dei condomini e, più in generale, dei residenti della zona, è tanta.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per fare piena luce sull'accaduto.