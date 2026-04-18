Cavese, a Siracusa il match point salvezza: "Sarà sfida dura" Prosperi carica i suoi: "Col Benevento dispendio di energie importanti ma vogliamo l'obiettivo"

Uno scontro diretto pesantissimo. La Cavese vuole blindare la salvezza. Domani sera alle ore 20:30 a Siracusa, i metelliani vogliono centrare l’obiettivo contro un avversario con l’acqua alla gola, costretto a fare i conti anche con una situazione societaria quasi da dramma sportivo. Elementi di difficoltà in più, con Fabio Prosperi però che chiede ai suoi grande applicazione: “Sappiamo che ci aspetta una gara difficilissima, contro una squadra che deve fare punti per agganciare il treno playout. Hanno qualità tecniche e morali, con un allenatore che mi piace molto. Non sarà facile ma noi proveremo a fare quello che abbiamo preparato in settimana. Sarà una gara che spingerà il Siracusa a fare la partita ma servirà essere bravi, rispondere colpo su colpo”.

E dopo le stoccate a Floro Flores, il tecnico ribadisce la necessità di continuità dopo il successo di Benevento: “Abbiamo speso tanto, siamo alla terza trasferta di fila, di cui due lunghissime. Fisicamente e mentalmente ci hanno segnato. Dobbiamo ricaricare le pile e cercare di centrare questo obiettivo che stiamo inseguendo da inizio stagione”. Mancherà Cionek, con Peretti che verrà riconfermato al centro della difesa: “Sta facendo delle prove incredibili, ha risposto presente dopo un grave infortunio. Ha dato un esempio importante”.