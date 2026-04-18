Basket, Givova Scafati all'esame Avellino per avvicinarsi alla A1 Il gm Bushati carica i suoi: "Sarà un derby caldo, vogliamo sognare ancora"

In palio c’è la conferma del primo posto per i gialloblu, poi mancherà una sola gara alla fine della regular season. Ed è anche un derby. Givova Scafati – Unicusano Avellino (domenica19 aprile ore 18) è la partita clou della 37esima giornata di serie A2. Un match senza appello. Una sfida nella quale anche gli irpini si giocano qualcosa di importante: le ultime chance per accedere direttamente ai playoff. La Beta Ricambi Arena – PalaMangano sarà sold out per l’occasione, con i tifosi pronti a sostenere a gran voce la squadra di coach Frank Vitucci.

“Siamo stati artefici di una grande cavalcata – evidenzia il gm Franko Bushati nel presentare il confronto – che ci vede in testa alla classifica insieme a Pesaro e Bologna. Siamo stati capaci di arrivare qui lavorando duramente: giorno dopo giorno in allenamento, partita dopo partita, con grande entusiasmo e spirito di abnegazione. Il clima positivo, l’attenzione ai dettagli e la sintonia nella squadra non cambieranno neanche adesso. La nostra testa è alla gara con Avellino, una formazione solida e di alta classifica. Per di più, è un derby. Sono sicuro che i nostri tifosi non faranno mancare neanche stavolta il massimo sostegno ai ragazzi”.

Fonte foto: Givova Scafati