Pontecagnano Faiano, incidente in Corso Umberto I: ferito un giovane È stato trasportato in codice rosso in ospedale

Paura ieri sera in pieno centro a Pontecagnano Faiano. Poco dopo le 22:30, in Corso Umberto I, un violento impatto tra un motociclo e un’autovettura ha richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il motociclo ha urtato la fiancata dell’auto nel tratto centrale della via. Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida della due ruote. La centrale operativa 118 di Salerno ha allertato con codice rosso un’ambulanza dell’associazione VOPI – Volontari Pronto Intervento, di stanza sul territorio. Giunti sul posto in pochi minuti, i volontari hanno prestato le prime cure al centauro, rimasto sempre cosciente ma dolorante.

I sanitari hanno provveduto all’immobilizzazione dell’arto inferiore, che presentava un evidente trauma a seguito dell’impatto. Dopo la stabilizzazione, il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno per tutti gli accertamenti diagnostici e le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Pontecagnano Faiano per effettuare i rilievi, ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Il traffico su Corso Umberto I ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi.