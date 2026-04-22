Tragico incidente a Pagani, auto contro camion: due morti Dolore e sgomento nella città dell'Agro

È tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Pagani. Due persone, un carabiniere 58enne e la suocera 90enne, hanno perso la vita a seguito di uno scontro tra un'auto ed un camion. La tragedia si è verificata in via Mangioni. Gli investigatori sono ancora a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Le due vittime viaggiavano a bordo dell'utilitaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari dell'associazione "La Solidarietà" di Fisciano per le complesse operazioni di soccorso.

Per i due, tuttavia, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale di Pagani a cui sono stati affidati i rilievi per provare a ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale Tenenza. Dolore e sgomento nella città dell'Agro per una tragedia che ha lasciato tutti senza fiato.