Salernitana, si corre: test con la Sanseverinese all’Arechi Doppia seduta al Mary Rosy, domani allenamento congiunto

Niente da lasciare al caso. La Salernitana accelera. Si prepara alla battaglia sportiva di Foggia, da disputare nel silenzio dello Zaccheria che non avrà tifosi sugli spalti per la squalifica di quattro turni dello stadio rossonero dopo gli episodi di Monopoli, e soprattutto punta al terzo posto per blindare la partecipazione ai prossimi playoff, evitando di scendere in campo nella fase a gironi. Oggi doppia seduta per gli uomini di Cosmi: in mattinata hanno svolto un lavoro fisico tra palestra e campo, mentre nel pomeriggio si sono disimpegnati in un lavoro tecnico-tattico e partitine a campo ridotto. Differenziato per Filippo Berra, Galo Capomaggio, Roberto Inglese e Luca Villa. Il poker di calciatori punta ai playoff.

Test con la Sanseverinese

La volontà del club di accelerare e farsi trovare pronto per la post-season è sottolineata anche dal terzo test in altrettante settimane fissato per la giornata di domani. All’Arechi, in una seduta a porte chiuse, toccherà alla Sanseverinese sfidare i granata. La formazione che milita in Eccellenza sarà lo sparring-partner, con Cosmi che proverà uomini e moduli in vista di Foggia.