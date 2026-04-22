Sarno, in fiamme un'auto della Guardia Agroforestale Italiana Per i volontari si tratta di un'intimidazione, la solidarietà dell'eurodeputato Alberico Gambino

A Sarno è stata completamente distrutta dalle fiamme un'auto della Guardia Agroforestale Italiana. Il fatto è accaduto nella notte, dinanzi alla sede del distaccamento di Sarno. Per l'ente nazionale guidato di Antonio D'Acunto non si è trattato di un caso accidentale. L'episodio, sul quale indagano le forze dell'ordine, ha destato rabbia e paura. "Gli operatori - si legge in una nota - saranno sempre più uniti per contrastare fenomeni di inquinamento ambientale e non si faranno intimorire da questo episodio".

Anche l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino ha espresso vicinanza all'associazione. «Solidarietà e vicinanza ai volontari della Guardia Agroforestale Italiana, piena fiducia nelle Forze dell’Ordine impegnate in queste ore nelle indagini per la ricostruzione dei fatti. Da Bruxelles, ho avuto modo di sentire telefonicamente il presidente dell’Associazione, Antonio D’Acunto, per esprimergli sostegno e per sincerarmi dell’incolumità dei tanti volontari, donne e uomini dallo straordinario valore, impegnati ogni giorno in complesse attività di contrasto ai reati ambientali come l’abbandono di rifiuti, in servizi a tutela degli animali e prevenzione del randagismo – sottolinea Gambino – il lavoro della Guardia Agroforestale Italiana, svolto con coraggio e preparazione anche su terreni difficili e delicati, è espressione della strenua difesa del principio della legalità e del rispetto delle regole. La loro presenza, per la città di Sarno e per i territori limitrofi, rappresenta un valido punto di riferimento, umano e sociale, per tutti i cittadini».

Sul fronte delle indagini, l’esponente di FdI aggiunge: «Il qualificato lavoro investigativo dei Carabinieri per fare piena luce sull’accaduto richiede una tempistica necessaria e minuziosa che, di certo, all’esito, potrà fornirci un quadro completo e preciso».