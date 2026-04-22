Salernitana, da Foggia: "Maxi-schermi in piazza per la sfida di domenica" La politica scende in campo: "Far vivere alla tifoseria sana un momento in condizioni di sicurezza"

La squalifica di quattro turni dello Zaccheria per gli episodi violenti di Monopoli vieterà al Foggia di poter contare sul calore del proprio pubblico nella sfida decisiva con la Salernitana. I satanelli si giocano le ultime chance di poter restare aggrappati con le unghie alla serie C, con la speranza di poter rinviare l’ultima parola ai playout. Intanto, in città monta la speranza dell’allestimento di maxi-schermo per permettere alla tifoseria di poter vivere insieme gli ultimi 90’ del campionato. La richiesta dei politici Arturo Pagano (Fratelli d'Italia), Giuseppe Chiappinelli (Fratelli d'Italia) e Alessandro Buonfiglio (Forza Italia) è stata inoltrata alla sindaca del comune di Foggia Maria Aida Tatiana Episcopo e alle autorità.

Nella nota si legge: “Dopo i recenti fatti delittuosi, avvenuti domenica 19 aprile, durante la competizione sportiva Monopoli - Foggia, gli organi competenti hanno sanzionato con 4 giornate di “porte chiuse” lo stadio e una multa alla società guidata da Casillo e De Vitto. Per quanto sopra esposto, pur censurando l’esecrabile comportamento dei soggetti responsabili, non riteniamo sia giusto privare la tifoseria sana, le famiglie e i cittadini tutti, della possibilità di aggregazione per sostenere i colori della nostra amata squadra di calcio.

Con la presente, i sottoscritti Arturo Pagano, Buonfiglio Alessandro e Chiappinelli Giuseppe, Dirigenti Provinciali e cittadini di Fratelli d’Italia e Forza Italia, desiderano sottoporre alla Vostra attenzione la possibilità di predisporre l’installazione di maxi schermi per la partita di domenica 26 aprile Foggia - Salernitana in un’area idonea della città, individuabile verosimilmente nella zona dei campi dei campi Diomedei o in altro luogo ritenuto opportuno. Tale iniziativa consentirebbe alla cittadinanza tutta, di vivere collettivamente un momento di grande rilevanza sportiva, garantendo al contempo condizioni di sicurezza e ordine pubblico sotto il coordinamento delle autorità competenti",