Foggia-Salernitana, fischia Di Francesco: due precedenti con i granata Una vittoria e una sconfitta con l'arbitro di Ostia Lido

Foggia-Salernitana chiuderà la regular season. Allo Zaccheria la sfida in programma domenica alle ore 18:00 a porte chiuse sarà diretta da Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Gli assistenti saranno Marco Sicurello della sezione di Seregno e Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia. Il quarto uomo sarà Simone Gavini di Aprilia. Al Fvs Stefano Vito Martinelli della sezione di Potenza. Due i precedenti che legano Di Francesco in stagione: il fischietto fu arbitro nell’importante successo sul Team Altamura per 1-2, con due calci di rigore a favore. Poi il ko di Cerignola (1-0), seguito dalla contestazione al ritorno della squadra in città.