Serie C, no del Coni al Trapani: penalizzazione confermata I siciliani retrocessi in D. Antonini: "Questa è un'ingiustizia"

Nessuno sconto sulla penalizzazione. Il Collegio di Garanzia del Coni conferma i sette punti di penalizzazione comminati al Trapani nello scorso marzo e decreta la retrocessione dei siciliani in serie D. Nessuna chance dunque. Rigettato il ricorso, con il patron Valerio Antonini che è esploso sui social: “Sono riusciti a respingere anche questo ricorso nonostante le schiaccianti ed evidenti documentazioni allegate. E’ uno scandalo senza precedenti. Ora che ci possiamo aspettare da domani in CFA e la prossima settimana sempre dal Coni per gli altri 10 punti che abbiamo richiesto? Solo la sentenza dell’8 li potrà sotterrare legalmente e siccome li non c’è giustizia sportiva che tenga, sono sicuro che avremo giustizia. Oramai questa giustizia sportiva è palesemente ribattezzabile come una ingiustizia sportiva. Questo sistema mi fa letteralmente schifo”.