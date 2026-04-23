Sequestrati cocaina, hashish e crack: arrestati due presunti spacciatori La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 30mila euro

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno ha intensificato nelle scorse settimane i controlli antidroga nel territorio, con operazioni mirate condotte dalla compagnia di Cava de' Tirreni che hanno portato a importanti risultati sul fronte della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sequestri e arresti a Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare

Le fiamme gialle hanno operato principalmente nei comuni di Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare, dove hanno sequestrato complessivamente 420 grammi di cocaina, 90 grammi tra hashish e crack, oltre a 1.625 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio e due telefoni cellulari utilizzati per gestire il traffico illecito. La droga intercettata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato ai pusher un valore stimato di circa trentamila euro.

Due persone tradotte in carcere

Al termine delle operazioni, i due sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Salerno "Antonio Caputo" e denunciati per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.