Salernitana, contropiede al Foggia: cambia il prepartita, la curiositá I satanelli anticipano il ritiro prepartita ma fanno i conti con un "anticipo" granata

Una trasferta importante. La Salernitana prepara nei minimi dettagli la marcia verso Foggia. Oltre al campo, con la doppia seduta di ieri e il test congiunto in giornata con la Sanseverinese nel chiuso dell'Arechi, il club granata sta preparando anche lo spostamento verso la Puglia. E spunta una curiosità: il club granata ha scelto come location prepartita per la giornata di sabato la struttura che di consueto ospita il Foggia nelle ore antecedenti alle sfide interne.

Un contropiede che cambierà l'iter prepartita dei satanelli. La squadra pugliese già stasera inizierà il suo ritiro prepartita alle porte della città per cercare il massimo della concentrazione in vista di una sfida delicatissima per scongiurare la retrocessione in serie D. Poi, nella giornata di sabato, trasferimento a Lucera, nuova location dopo il sorpasso granata. Una settimana lunghissima, con il carico delle tensioni per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi: Foggia-Salernitana è già iniziata.