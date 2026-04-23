Comune sciolto per infiltrazioni criminali, il Prefetto annulla le elezioni Il provvedimento di Esposito: sospese anche le cariche del sindaco e dei consiglieri

Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto oggi la sospensione dalle rispettive cariche del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Pagani, in attesa della firma del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica.

Il provvedimento prefettizio fa seguito alla delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione di martedì scorso, con la quale è stato deciso lo scioglimento dell'assise civica e l'affidamento della gestione provvisoria dell'ente a una commissione straordinaria.

La commissione straordinaria

L'organo commissariale sarà composto dal viceprefetto Maria Cristina Caruso, dal viceprefetto aggiunto Aniello De Angelis e dal dirigente di seconda fascia Francesco Puglisi, ai quali spetterà il governo del Comune fino al ripristino della regolare amministrazione.

Elezioni annullate

Con un secondo provvedimento, il prefetto Esposito ha revocato i comizi elettorali già indetti per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Pagani. Le consultazioni, che erano fissate per domenica 24 e lunedì 25 maggio prossimi, non si terranno più.