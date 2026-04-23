Serie C, nuovo schiaffo al Trapani: respinto un nuovo ricorso Nuovo ricorso respinto: confermati i cinque punti di penalizzazione

Il Trapani si avvia verso la serie D. Dopo la matmatica certezza della retrocessione arrivata domenica scorsa a Cosenza, chiudendo un campionato costellato da difficoltà anche alla luce dei 25 punti di penalizzazione, la società di Valerio Antonini si è vista anche respingere il reclamo presentato per i cinque punti di penalizzazione in classifica. Il club siciliano era stato sanzionato lo scorso 10 aprile dal Tribunale Federale per violazioni amministrative. Di seguito il comunicato: "La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Serie C, girone C) e dei sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi, confermando l’ammenda di 2.000 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 10 aprile dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa".