Il Trapani si avvia verso la serie D. Dopo la matmatica certezza della retrocessione arrivata domenica scorsa a Cosenza, chiudendo un campionato costellato da difficoltà anche alla luce dei 25 punti di penalizzazione, la società di Valerio Antonini si è vista anche respingere il reclamo presentato per i cinque punti di penalizzazione in classifica. Il club siciliano era stato sanzionato lo scorso 10 aprile dal Tribunale Federale per violazioni amministrative. Di seguito il comunicato: "La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Serie C, girone C) e dei sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi, confermando l’ammenda di 2.000 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 10 aprile dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa".
Serie C, nuovo schiaffo al Trapani: respinto un nuovo ricorso
Nuovo ricorso respinto: confermati i cinque punti di penalizzazione
Salerno.