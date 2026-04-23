Salernitana, nove gol alla Sanseverinese. Cosmi prova il doppio trequartista Il test congiunto all'Arechi termina 9-2. Il tecnico granata pensa a novità di formazione

Nove gol. La Salernitana fa il carico di energie in vista del Foggia. Nell’allenamento congiunto all’Arechi, il club granata ha superato per 9-2 la Sanseverinese. Importante le indicazioni per Cosmi che si affida al 3-4-1-2 ma mischiando le carte in chiave formazione. Fari soprattutto sull’attacco, con Lescano in coppia con Molina e la tentazione 3-4-2-1 con Ferraris ed Achik alle spalle di Ferrari. A parte Capomaggio, Villa, Inglese e Berra. Donnarumma si è allenato con l’allenatore dei portieri. A riposo Boncori.

La partita

All’ 8’ ospiti in vantaggio con Faino. Al 20’ tentativo di Antonucci di poco alto sopra la traversa. Al 25’ pareggio granata con Molina che si libera bene in area e calcia all’angolino. Al 30’ vantaggio Salernitana con Lescano che da posizione favorevole non sbaglia. Al 35’ sinistro dalla distanza di Anastasio respinto da Russo. Al 41’ cross di Arena e grande stacco di testa di Molina, palla di poco a lato. Il primo tempo si chiude sul risultato di 2-1.

Al 10’ della ripresa la Salernitana cala il tris con una punizione di Achik. Dieci minuti più tardi è sempre Achik a rendersi pericoloso con un diagonale respinto da Russo. Al 31’ calcio di rigore per la Salernitana con Matino che viene atterrato in area: dal dischetto va Ferrari che realizza la quarta rete. Al 32’ Moffa accorcia ancora per gli ospiti. Al 34’ doppietta personale per Achik. Un minuto più tardi trova il gol anche Haxhiu che si inserisce bene in area e chiude la triangolazione con Ferraris. Al 40’ gran gol di Ferraris con un pallonetto dalla distanza. Passa un giro di lancette e Golemic aumenta il passivo. Al 45’ Carriero recupera palla e con una bella conclusione sotto la traversa fissa il punteggio sul definitivo 9-2.

Il tabellino

Reti: 8’ pt Faino (SAN), 25’ pt Molina, 30’ pt Lescano, 10’ st, 34’ st Achik, 31’ st Ferrari (SAL), 32’ st Moffa (SAN), 32’ st Haxhiu, 37’ st Ferraris, 38’ st Golemic, 45’ st Carriero (SAL).

Salernitana (primo tempo): Brancolini; Arena, Matino, Anastasio; Cabianca, Gyabuaa, de Boer, Longobardi; Antonucci, Molina; Lescano. All. Serse Cosmi

Salernitana (secondo tempo): Cevers; Matino, Golemic, Di Vico; Molina (20’ st Haxhiu), Carriero, Tascone, Quirini; Ferraris, Achik; Ferrari. All. Serse Cosmi

Sanseverinese (primo tempo): Russo, Penna, Romano, Giordano, Orta, Gargiulo, Cataldo, Titarelli, Salerno, Picaro, Faino. All. Alfonso Pepe

Sanseverinese (secondo tempo): Russo, Paduano, De Clemente, Del Giudice, Morra, Basile, Lopetrone, Moffa, Maiese, Cuomo, Moccia. All. Alfonso Pepe