Muore dopo un intervento neurochirurgico: la Procura dispone l'autopsia La vittima è una 55enne del Golfo di Policastro, deceduta in ospedale: c'è l'inchiesta

Una donna di 55 anni, originaria del Golfo di Policastro, è deceduta all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania poche ore dopo essere stata sottoposta a un intervento neurochirurgico per l'asportazione di un angioma cerebrale. La Procura ha disposto il sequestro della salma e l'esecuzione dell'autopsia. Avviate le indagini per ricostruire quanto accaduto.

L'intervento e il peggioramento improvviso

L'operazione è stata eseguita nella mattinata di martedì e, secondo quanto si apprende, sarebbe trascorsa senza complicazioni apparenti. Nel primo pomeriggio i medici avevano rassicurato i familiari sulle condizioni della paziente. Circa tre ore più tardi, tuttavia, il quadro clinico è improvvisamente peggiorato, fino al decesso nonostante i tentativi di rianimazione.

La famiglia chiede chiarezza, indagini in corso

I familiari della vittima hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per fare luce sull'accaduto. L'esame autoptico dovrà stabilire le cause della morte e accertare eventuali responsabilità, sia in relazione all'esecuzione dell'intervento sia alla gestione del periodo post-operatorio.