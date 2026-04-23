Cavese, si prepara la festa: prezzi ridotti con il Cosenza Ultima dell'anno al Simonetta Lamberti

Un’ultima uscita stagionale per festeggiare la salvezza in serie C. La Cavese può sorridere. Il Simonetta Lamberti si prepara ad indossare il suo abito migliore per la 38sima giornata di campionato. Dopo la gioia per il pari di Siracusa che è valsa la matematica certezza della permanenza nella terza serie nazionale, il club ora si gode il biglietto staccato per la prossima stagione in serie C e si prepara all’ultima sfida dell’anno. Per il match con il Cosenza il club ha deciso di abbassare i prezzi dei biglietti in tutti i settori: 7 euro per la Curva Sud Catello Mari, 12 euro per i Distinti. I costi per le tribune sono di 17, 22 e 27 euro. Gli Under 10 invece avranno la possibilità di poter entrare gratuitamente.