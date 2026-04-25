Inferno di fuoco al Marina di Arechi: yacht di 18 metri distrutto dalle fiamme Indagini in corso

Una densa colonna di fumo nero ha oscurato il cielo sopra il porto turistico Marina di Arechi nella serata di ieri. Erano circa le 21 quando, per cause ancora in corso di accertamento, un incendio devastante è divampato a bordo di uno yacht di circa 18 metri ormeggiato presso la banchina salernitana.

?All'arrivo dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Salerno, la situazione appariva già critica: l'imbarcazione era quasi completamente avvolta dal rogo. I caschi rossi, supportati dal personale di terra del porto e dall'ausilio di un'autobotte per garantire il rifornimento idrico necessario, hanno lavorato incessantemente per tutta la notte.

?Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa del rapido propagarsi delle fiamme anche nei locali interni dello yacht, rendendo necessari sforzi prolungati per domare i focolai e mettere in sicurezza l’area circostante.

?Alle prime luci dell'alba, lo scenario appariva desolante: del lussuoso scafo non restano che lamiere annerite. L’imbarcazione è andata completamente distrutta. Già dalle prime ore del mattino, gli addetti ai lavori hanno avviato le manovre tecniche necessarie per la messa in sicurezza del relitto, propedeutiche alla rimozione dello stesso dalla banchina e al successivo trasporto a terra.