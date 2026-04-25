Foggia-Salernitana, i convocati di Cosmi: Inglese c'è! Il capitano strappa un posto nella lista dei 24: è la prima chiamata nel 2026

Al termine della rifinitura di questa mattina, mister Serse Cosmi ha convocato 24 calciatori per la sfida in programma domani alle 18:00 allo stadio Pino Zaccheria contro il Foggia, valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26. Arriva una bellissima notizia dall'infermeria: Roberto Inglese ha recuperato dal problema alla schiena e sarà disponibile per la sfida in Puglia. Da capire il minutaggio possibile ma resta la bella notizia che arriva dal club granata, con l'incubo per l'infortunio alla schiena ormai alle spalle. Sempre fuori Berra, Capomaggio e Villa.

Di seguito l’elenco per Foggia-Salernitana:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca;

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 16 Haxhiu*, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.