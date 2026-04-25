Foggia-Salernitana, Cosmi: "Gara importante ma la stagione non finisce domani" Il tecnico annuncia Ferraris dal 1' e soprattutto abbraccia Inglese: "Sarà arma in più nei playoff"

Serse Cosmi guarda al Foggia ma soprattutto ai playoff. Alla vigilia di Foggia-Salernitana, il tecnico parla al sito del club: “Logicamente il nostro obiettivo è quello di fare risultato pieno, perché il terzo posto finale ha un significato da non sottovalutare. Tuttavia, se questo non dovesse accadere, il campionato non finirebbe. Con le ultime due vittorie ci siamo riguadagnati questa posizione privilegiata per poterci giocare il terzo posto a prescindere dai risultati degli altri: non è solo un desiderio, vincere è per noi una volontà assoluta ma non passi il concetto che se non si vince, è tutto finito. Non che voglia mettere le mani avanti, voglio solo dire che per noi non è una partita da dentro o fuori. Lo è per i nostri avversari, invece. Era difficile all’inizio ipotizzare questo tipo di campionato per il Foggia, mi sorprende trovarlo lì in basso. Non ho gli elementi per capire come mai si sia incastrato in questa situazione e neppure voglio farlo, però Foggia non è un posto come gli altri. La Serie C dovrebbe essere il minimo per una piazza del genere, che dovrebbe vivere situazioni sportivamente migliori per il passato che ha e per quello che rappresenta nel panorama calcistico italiano”. Allo Zaccheria si giocherà senza pubblico. “Porte chiuse, aperte o campo neutro per noi non cambia. Sappiamo cosa fare per mantenere il terzo posto e credo sia impossibile mirare ad un pareggio. La vittoria è l’unica garanzia totale per noi. A me sarebbe piaciuto giocare con la gente sugli spalti, anche tanta. Il calcio sono abituato a farlo così, senza pubblico è tutto più triste. Dirò di più, non considero un vantaggio per noi il fatto di giocare a porte chiuse”, afferma l’allenatore.

"Ferraris giocherà"

Sono 24 i calciatori in partenza per la trasferta pugliese. Restano ancora ai box Berra, Capomaggio e Villa, che proseguono il percorso di recupero dai rispettivi problemi fisici. “Ho comunque tanta scelta. C’è possibilità di cambiare qualcosa, anche se alle variazioni consistenti secondo me bisognerà pensarci più avanti, perché giocare ogni tre giorni renderà impossibile pensare di riproporre le stesse formazioni a distanza di così poco tempo. – prosegue Cosmi – Abbiamo avuto una settimana intera per recuperare dopo l’ultima partita, i giocatori hanno avuto la possibilità di allenarsi e di stare bene. Ferraris in diffida? Credo sia opportuno che giochi a prescindere. Quando fai questo tipo di calcoli, ti va sempre contro. Può anche gestirsi, non è un difensore che per caratteristiche può essere più incline a commettere falli. Nel calcio può succedere di tutto. Ricordo che una volta avevo un attaccante in diffida, lo feci giocare e prima della partita gli raccomandai di prestare attenzione: lui prese un’ammonizione per simulazione a 30 secondi dalla fine. Detto questo, Ferraris contro il Foggia giocherà”.

"Bellissima notizia il recupero di Inglese"

In chiusura, Cosmi commenta il rientro di Roberto Inglese nella lista dei convocati: “Non è una bella notizia, è una grande notizia. Uno come lui poteva rappresentare tantissimo per la Salernitana e lo ha dimostrato, fin quando è stato disponibile. Ora concentriamoci su questa partita e ad ottenere il massimo, poi ci sarà modo di valutare le sue condizioni. Se dovessimo recuperarlo per i playoff, sarebbe di sicuro un’arma in più. Inglese è un giocatore importante per noi, non solo per le sue qualità calcistiche ma per quel che rappresenta per il gruppo in campo e negli spogliatoi”.