Basket, Givova Scafati ad un passo dal sogno: "Chance incredibile" I gialloblu a Rimini (domani ore 18) per la promozione. Vitucci: "Vogliamo questo traguardo"

Ad un passo dal sogno. C’è una partita, soltanto una, a dividere la Givova Scafati da un grande obiettivo. La sfida a Rimini (domenica 26 aprile, ore 18) vale una stagione, un campionato, la promozione diretta in Lba senza passare dai playoff. E i gialloblu sono padroni del proprio destino: serve un successo, null’altro. Perché in caso di vittoria, non sarà importante volgere lo sguardo ai risultati di Pesaro e Bologna. Ad accompagnare la squadra di Frank Vitucci ci sarà, inoltre, una delegazione di ben 350 tifosi gialloblu che gremiranno il settore ospiti. Non sarà gara facile: Rimini, reduce da tre successi nelle ultime quattro partite di campionato, è ancora a caccia di un risultato per la post season. I romagnoli hanno qualche chance di entrare direttamente nei playoff in caso di vittoria, ma molto dipenderà dagli esiti delle altre gare. Oppure tenteranno di garantirsi il miglior posizionamento possibile per i play-in.

“Andiamo con orgoglio e umiltà a giocarci questa chance incredibile – riflette coach Vitucci – che abbiamo conquistato con tanto lavoro sul campo, grande sacrificio e abnegazione. Siamo anche consapevoli che affrontiamo un avversario di notevole valore: quindi sarà una partita molto difficile. D’altro canto, però, avremo la spinta positiva e la consapevolezza che deriva dall’importanza dell’eventuale risultato favorevole. Sono sicuro che faremo del nostro meglio per conquistare questo traguardo”.