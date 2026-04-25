Voto a Salerno, 600 candidati per il Consiglio comunale: ecco tutte le liste Otto candidati sindaco in corsa per la fascia tricolore

Con il deposito delle liste, entra ufficialmente nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Salerno. Otto gli aspiranti sindaco, 21 le liste in campo per un totale di oltre 600 candidati in corsa per i 32 posti disponibili in Consiglio comunale. Una sfida che sarà caratterizzata dal ritorno sulla scena politica di Vincenzo De Luca, in campo con ben 7 liste che ripercorrono il tradizionale scherma deluchiano. Il centrodestra, ricompattatosi in extremis, si affida a Gherardo Maria Marenghi, sostenuto dalle liste di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Corrono con tre liste Armando Zambrano e Franco Massimo Lanocita (sostenuto dal Movimento 5 Stelle), mentre schierano una lista a testa Alessandro Turchi (Salerno Migliore), Mimmo Ventura (Dimensione Bandecchi), Elisabetta Barone e Pio Antonio De Felice (Potere al Popolo).

Candidato a sindaco – VINCENZO DE LUCA

Progressisti per Salerno: Oscar Adinolfi, Adriana Amendola, Eva Avossa, Valeria Caggiano, Angelo Caramanno, Annarita Coscarelli, Vittoria Cosentino, Vincenzo D’amato, Silvestro D’amico, Gerardo De rosa, Maria Vittoria Di Giorgio, Ilaria Falcone, Antonia Ferraioli, Antonio Fiore, Alessandra Francese, Rocco Galdi, Dario Loffredo, Vincenzo Marra, Veronica Mondany morelli, Amedeo Pirozzi, Sabato Pisapia, Massimo Ronca, Giovanni Savastano, Barbara Scuoppo, Teresa Senatore, Manuela Maria Siniscalco, Angela Somma, Luca Sorrentino, Alfonso Sparano, Fiorinda Stieven, Chiara Tancredi

Salerno per i giovani: Emilio Battista, Giovanna Boccia, Umberto Caso, Simona Ciccullo, Raffaella Cilumbriello, Aniello De

luca, Paola De Roberto, Antonio luca De rosa, Horace Di Carlo, Italia Di tella, Giovanni Fiorito, Vincenzo Gallo, Francesco Marra, Marco Mazzeo, Camillo Melchiorre, Gianluca Memoli, Federica Minoliti, Domenico Napoli, Luigi Pacifico, Alfonso Pagano, Gianpietro Pastore, Matteo Perruso, Fabio Polverino, Annamaria Rispoli, Neculai Samson, Luca Santoro, Laura Sapere, Giovanna Sica, Carmen Tisci, Alfonso Valentino

A testa alta: Vincenzo Autori, Assunta Capasso, Deborah Capuano, Angelo Casella, Sara Costante, Pasquale Criscito, Riccardo De Santis, Chiara Di Napoli, Giuseppa Esposito, Marcello Mario Ferrante, Alessandro Ferrara, Mariapia Ferro, Loredana Gasparri, Luca Giannattasio, Annamaria Guagliardi, Arturo Iannelli, Carminia Marina Ingenito, Pasqualina Memoli, Adriano Montemurro, Saturnino Mulinaro, Nicola Pastore, Fabio Piccininno, Debora Quaranta, Felice Santoro, Massimo Siniscalchi, Rosaria Striano, Angela Lucia Tallorito, Salvatore Telese, Matteo Voccia



Cristiani Democratici: Giuseppe Alberico, Giovanni Beneduce, Immacolata Caracciuolo, Anna Maria Cerrato, Giovanni D’Avenia, Maurizio De ferrante, Carmela Della rocca, Giacomo Di Ruocco, Gaetana Falcone, Raffaele Ferrigno, Barbara Figliolia, Clemente Forni, Vincenzo Graziano, Anna Rita Grimaldi, Raffaele Longo, Fiorenza Mancuso, Vincenzo Mastrangelo, Antonio Mastrolia, Sonia Napoli, Maria Antonia Neri, Patrizia Pappalardo, Garay Perez, Ivan Petrosino, Vincenzo Pisapia, Stefania Ricciardi, Rosita Rizzo, Rita Romano, Maurizio Santoro, Clorinda Scalea, Teresa Spisso, Silvio Vigorita, Giuseppe Zitarosa



Avanti – Psi: Mirko Bove, Antonio Cammarota, Pietro Cardella, Simona Calzaretti, Vincenzo Caserta, Licia Claps, Ilaria De Angelis, Modestino De marco, Stefania De martino, Anna maria Di martino, Filomeno Antonio Di popolo, Raffaele Ferraioli, Alessia Genta, Maria grazia Gianfilippo, Francescopio Greco, Gabriele Guarini, Francesco marino Iandiorio, Sonia Lotoro, Giuseppe Morrone, Massimiliano Natella, Paolo Ottobrino, Clotario Pagano, Michela Parisi, Annamaria Procida, Domenico Rinaldi, Olga Robertazzi, Vania rocco Ferraiolo, Giovanni Savignano, Maria rosaria Siani, Franco Valletta, Michele Verderame, Antonia Willburger



Insieme per Salerno: Francesco Plaitano, Carmine Albachiara, Matteo Annunziato, Emilio Argenziano, Vincenzo Capuano,

Carmine Carrano, Francesco Casciano, Manuela Convertini, Giuseppe Criscuolo, Maria De Feo, Giuseppe De Luca, Marina De Rosa, Vincenzo Lamberti, Mihaiela Cristina Martolea, Carmine Massa, Maria Assunta Morinelli, Enrico Nespolino, Cosmo Palumbo, Roberto, Vincenzo Polverino, Manuela Savoia, Roberta Siena, Maria Testa, Luigi Pagan

Davvero Verdi: Pasquale Anastasio, Vincenzo Bruno, Antonio Carbonaro, Annalisa Cariello, Tobia D’Arienzo, Olimpia De Felice, Antonella De Martino, Erika De Simone, Gerardo Del Guacchio, Ladislao Di Gennaro, Raffaele Di Noia, Antonio Ferrara, Arianna Forte,Roberto Frasca, Luisa Galdoporpora, Paolo Gallo, Maria Assunta Ianniello, Giacinto Iannuzzi, Chiara Liotta, Maria Marsicano, Luigi Milo, Giada Palillo, Maria Rosaria Pappalardo, Ilario Pascale (Detto Klein), Francesco Pezzano, Annunziata Polverino (detta Nunzia), Mario Prinzo, Enrico Radetich (detto Roberto), Marina Ragosta, Francesco Pio Santoro, Anna Ventura, Anna Vitale

Candidato a sindaco – ALESSANDRO TURCHI

Salerno migliore: Nicola Annunziata, Daniela Autuori, Alfredo Caprioli, Luisa Barberio, Angelo Citro, Paola Coppola,

Bruno Colecchia, Alessandra Cuciniello, Domenico De cesare, Vincenzina D’elia, Ferdinando De Martino, Alessandra Guarini, Maurizio Falcone, Ermelinda Rocciolo, Fabio Iacovazzo, Rossana Tomeo, Valerio Liti, Andrea Niglio, Michele Pellegrino, Ezio Pepe, Gennaro Silvestri, Antonio Vanacore

Candidato a sindaco – PIO ANTONIO DE FELICE

Potere al Popolo: Paolo Bordino, Rosanna Iorio, Francesco Amendola, Laura Calabrese, Pietro Di Gennaro, Dina

Balsamo, Ciro rosario Parisi, Roberta Biroccino, Gianmarco Sacco, Emanuela Marena, Michele Mari, Maila Mele, Lorenzo Paciello, Anna Romeo, Federico Ferraro, Lucia Stiuso, Gerardo Ragosa, Laura Fiore, Onofrio Infantile, Gessica Onofrio, Massimiliano Tresca, Lucia De vito, Domenico Cordone, Danilo Di giulio

Candidato a sindaco – FRANCO MASSIMO LANOCITA

Alleanza Verdi Sinistra: Gabriella Ferrara, Eugenio Gammaldi, Antonella Amorosi, Gennaro Avella, Vincenzo Benincasa, Giulia Bisogno, Vincenza Braca, Mauro Croce, Massimo De Crescenzo, Lorenzo De Girolamo Del Mauro, Alessio Della Medaglia, Gianluca De Martino, Antonio De Prisco, Valeria De Rosa, Carlo Falivene, Vito Favara, Gianluca Ferrigno, Alfredo Garofalo, Gianrico Iuliano, Alessio Lembo, Fortuna Liccione, Maria Magliano, Giuseppe Mariconda, Carmela Marziale, Mirella Milite, Annamaria Naddeo, Luigi Pappalardo, Sergio Passannanti, Beatrice Rago, Monica Ricciardi, Francesco Ruggiero, Anna

Santimone



Movimento 5 Stelle: Claudio Russolillo, Federica Di martino, Alberto Di Lorenzo, Chiara Criscuolo, Lorenzo Forte, Melania Izzo, Claudio D’elia, Alessia Fernicola, Giovanni Cosenza De lauro, Alessandra Pagliuca, Elio Sparano, Anna Schettini, Antonio Di Napoli, Alessandra Petrosino, Vincenzo Gallo, Stefania Ugatti, Flavio Sessa, Nadia Bassano, Mario Potolicchio, Anna Avagliano, Remo Della corte, Pasqualina Argentina, Eleonora De Vitiis, Luigi Galdi D’Aragona, Laura Marino, Americo Melfi, Giuseppe Granozio, Francesco Martines, Angelo Di Zenzo, Elio Ferrante, Francesco Migliaro, Ornella Parisi

Salerno di tutti: Sara Petrone, Adalgiso Amendola, Mario Avossa, Vincenzo Conte, Maria Coralluzzo, Gea D’amato, Pietro De Lisi, Raffaele Di Giuda, Carlo Di Somma, Daniela Filardi, Giovanni Filosa, Matteo Galileo, Fiorantonio Giordano, Giuseppe Gramazio, Achille Guglielmi, Antonio Leone, Lucia Lieto, Patrizia Longo, Gianfrancesco Perotti, Ilaria Piscopo, Alessandro Quaranta, Daniela Romagnuolo, Anna Saviello, Vittorio Santomauro, Simona Libera Scocozza, Giuseppina Strada, Quirino Tedesco, Mara Verrengia

Candidato a sindaco – ARMANDO ZAMBRANO

Noi Popolari e riformisti per Armando Zambrano sindaco: Enrico Indelli, Michele Carillo, Vittoria Cassioli, Christian Casola, Angela Maria Concilio, Carmela De Luca, Rossella Federico, Antonio Gaeta, Manuel Gatto, Oreste Giordano, Vincenzo Guariglia, Grazia Lamba, Fabio Mammone, Danilo Marzano, Alioune Ndiaye, Fabrizio Noschese, Annadora Novella Mario Pizzolorusso, Antonella Rago, Emiliano Romano, Patrizia Santoro, Ylenia Truono, Alessio Volpe



Oltre in Azione: Donato Pessolano, Corrado Naddeo, Pietro Damiano Stasi, Giuseppe Ventura, Antonella Ambruso, Matteo Avella, Giovanna Barbato, Aurelio Barela, Annaluisa Buongiorno, Pierre De Filippo, Maria Rosaria Di Pace, Emilia Forlani, Lucia Guerrazzi, Filomena Iannella, Paolo Intennimeo, Fabio Milito Pagliara, Benedetta Moscariello, Angela Sabatino, Federica Saggese, Giuseppina Signorino, Marco Spagnulo, Serena Martilotta, Michelangelo Germano, Fulvia Fulco, Gerarda Barrella, Veronica Abbate, Ciro Buglione

Salerno di tutti per Armando Zambrano sindaco: Giuseppina Abate, Valerio Bagnato, Silvio Antonio Maria Bussi, Michele Capano, Ulderico Capozzi, Giovanna Cibelli, Loredana Citro, Annalisa Coscia, Antonio D’Angelo, Rachele De Angelis, Aniello De Maio, Immacolata Di Domenico, Marco Di Fluri, Vincenzo Di Maio, Cinzia Di Martino, Simone D’Onofrio, Fabio Ferrantino, Nicola Giarmoleo, Pasquale Lomuscio, Anna Macrini, Antonio Maddalo, Raffaella Mammone, Luigi Milite, Alberto Montoro, Chiara Nigro, Salvatore Paci, Alessia Paravia, Fiammetta Pellegrino, Silvio Roberto, Maria Sammauro, Maria Immacolata Santoro, Francesco Vetromile.

Candidato a sindaco – ELISABETTA BARONE

Semplice Salerno: Serena Caracciolo, Antonio Montuori, Rosanna Colucci, Pasquale Occhinegro, Ugo Concilio, Carla Orlando, Gianluca Costanzo, Nicola Parisi, Antonio D’amato, Luca Petrosino, Giuseppe De Agostinis, Pasquale Pierri, Carmela De Angelis, Roberto Polzone, Valerio De nardo, Bernardetta Russo, Ida Del Forno, Antonio Santoro, Francesco Di Costanzo, Federico Tempesta, Giammarco Eletto, Alessandra Totoli, Francesca Fasolino, Stefania Troisi, Sabrina Longo, Felice Vertullo, Antonio Marino, Maria Rosaria Vicinanza, Mara Marsico, Sara Zarone

Candidato a sindaco – GHERARDO MARIA MARENGHI

Fratel d’Italia: Ciro Giordano, Alfonso Amaturo, Carmela Apicella, Pietro Arciello, Alessandro Barra, Marta Benesova, Antonio Caldarese, Serena Cammareri, Antonio D’amato, Maria luisa De Nigris, Monica Esposito, Alfonso Falcone, Michele Falcone, Mariamaddalena Gaeta, Gabriella Giardella, Rossella Gregorio, Giuseppe Grieco, Vincenzo Guglielmelli, Marina Manconi, Daniela Mellone, Maurizio Ottone, Alexander Ugo Pisapia, Antonio Polverino, Olivia Pontone, Marco Rampolla, Gilda Timpanaro, Ersilia Trotta, Paolo Verace, Alessandra Vicinanza, Mauro Viscido, Matilde Vitale, Pietro Vuolo



Forza Salerno: Monica Alfani, Michela Barrella, Rosario Capuano, Daniele Caroccia, Gabriele Casaburi, Giovanni Castellana, Michela Caturano, Massimo De Fazio, Salvatore De lucia, Angela De Sio, Lorenzo Di Donato, Luca Esposito, Alain Fortunati, Leonardo Gallo, Maria Rosaria Giordano, Stefania Grisi, Davide Guarini, Elena Lanzetta, Vincenzo mariano Maddaloni, Sarel Malan, Mariarosaria Manente, Martina Manzo, Annachiara Memoli, Antonio Mirra, Michele Passaro, Antonio Pastore, Ruta Peluso, Gerardo Postiglione, Ersilio Rega, Vincenzo Risi, Clarissa Stiglich



Prima Salerno: Dante Santoro, Silvana Adinolfi, Salvatore Aiello, Giacomo Aquaro, Sara Botta, Emilia Bove, Paola Bove, Martina Camarda, Silvio Citro, Barbara Cozzi, Gianluca Cuciniello, Fabio De Bartolomeis, Enrico De Crescenzo, Elena De Rosa, Giovanni Esposito, Emma Ferroro, Americo Galdi, Maria Immacolata Gisolfi, Elisa Lambiase, Marco Lanzillo, Alessandro Nunzio Domenico Laudani, Gerardo Maiorino, Raffaella Marino, Abdou Aziz Mbaye, Giuseppe Noschese, Annalisa Parente, Dina Pizzuti, Annarita Ruggiero, Guido Sessa, Assunta Siano, Gerardo Vitale, Ermelinda Calabria

Noi Moderati: Giovanni Basso, Amedeo Auriemma, Iolanda Barrella, Luana Carmen Bruno, Sabrina Cantarella, Eros Carretta, Annamaria Cisale, Pasqualina Cozzolino, Gaetano D’Agostino, Antonio De Fina, Paolo Di Leva, Maria Fabbozzi, Giuseppina Maria Ferraro, Barbara Fiorillo, Sabatina Galzerano, Giulia Gargiulo, Maria Gargiulo, Valeria Granozio, Chiara Lambiase, Vincenza Lubrano, Andrea Lucibello, Antonella Mancino, Alfonso Mancuso, Chiara Matarazzo, Ersilia Mazzotti, Carmela Oliva, Alessia Pisaturo, Antonietta Quaranta, Marco Rescigno, Vincenzo Russo, Carlo Gallo, Emanuela Vigilante

Candidato a sindaco – DOMENICO “MIMMO” VENTURA

Dimensione Bandecchi: Domenico Ventura, Gerardo Tafuri, Antonio Bove, Alfonso Campitiello, Annunziata Rispoli, Pasquale Trimarco, Vincenzo Gibboni, Stefano Brigantino, Matteo D’agostino, Marco Sabato, Nicola Della Monica, Dario Faiella, Antonio Martino, Stefano Paolillo, Claudio Tulimieri, Annunziata Rinaldi Roberto Cardella, Romeo Vicinanza, Vittorio Carpentieri, Giuseppina Grimaldi, Rita Pappalardo, Luisa Pipolo, Claudia Tisi, Giuseppe Torracchio, Giuseppina De Paola, Gelsomina Giordano, Massimiliano Stanzione, Iolanda Coscia, Agata Battipaglia, Ornella Parasole, Giuseppe Farina, Gerardo Trezza