Opere senza autorizzazioni, blitz della Finanza: sequestrata un'area a Praiano VIDEO - Denunciato a piede libero il responsabile

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli mediante personale della sezione Operativa Navale di Salerno, insieme a personale della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Praiano, ha proceduto al sequestro un'area di circa 2000 metri quadri a Praiano. Si tratta di una zona dichiarata di notevole interesse pubblico, sulla quale venivano realizzati nuovi terrazzamenti, camminamenti, murature di contenimento in calcestruzzo e pietrame nonché un appartamento dalla superficie di circa 100 metri quadri. Opere ricavate attraverso operazioni di sbancamento e costruzione prive di autorizzazioni.

All'atto del controllo i militari hanno appurato la presenza di attrezzi e macchinari vari per l'edilizia, ingenti residui di roccia demolita e accumuli di materiali di risulta di vario genere prodotti dall'attività di cantiere ancora in corso.

Il responsabile è stato deferito a piede libero all'autorità giudiziaria per violazioni in materia urbanistica e ambientale.