Salernitana, gli ultras: "Giovedì tutti all'Arechi! Stringiamoci alla squadra" Il messaggio della Curva Sud Siberiano: "Facciamo sentire cosa significa giocare per Salerno"

Allenamento a porte aperte e carica ultras. L'Arechi apre le porte per il test fra Salernitana e Faiano e gli ultras sono pronti ad abbracciare la squadra. Con una nota, la Curva Sud Siberiano annuncia la sua presenza nell'impianto di via Allende: "Salerno: un abbraccio che non finisce mai. Giovedì ore 15:00 occorre esserci perché ci sono momenti in cui la presenza vale molto di più. Non sarà un semplice allenamento, sarà un momento fondamentale per stringerci attorno alla nostra squadra, per far sentire il calore, la passione e l’orgoglio.

È il momento di fare quadrato, un solo cuore una unica voce. Ora non esistono singoli non esistono critiche, non esistono dubbi, esiste solo una maglia e un popolo che la difende e che non ha mai mollato. Invitiamo tutta la città, ogni tifoso granata, a essere presente.In vista dei playoff, abbiamo bisogno di tutti. Sul prato verde non scenderanno solo undici uomini, ma l'anima intera di una città che ha deciso di essere un tutt'uno con la sua squadra. Voce, cuore, appartenenza. Riempiamo la Curva Sud. Facciamo sentire cosa significa giocare per Salerno".