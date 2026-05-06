Terrore alla stazione di Sapri: 64enne tenta di uccidere il comandante Polfer Tragedia evitata grazie alla prontezza di riflessi dell'ufficiale

Si sono vissuti istanti di terrore alla stazione di Sapri dove un 64enne lucano ha tentato di colpire con un coltello da macellaio il comandante della Polizia Ferroviaria, Carmine Nicodemo. Il fatto è accaduto ieri mattina. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha seminato il panico tra i viaggiatori. Poi si è scagliato contro l'ufficiale che, soltanto grazie ad una prontezza di riflessi, è riuscito ad evitare un fendente che avrebbe potuto avere conseguenze letali.

Il 64enne è stato poi bloccato, anche grazie all'intervento del sovrintendente Vincenzo Vita e di altri agenti presenti in stazione. L'uomo è stato tratto in arresto e condotto in carcere dalle forze dell'ordine. Sequestrata l'arma e accertamenti in corso per far luce sulla dinamica e sulle cause di quanto accaduto nella città della spigolatrice.