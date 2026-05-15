Tramonti, sorpreso a spacciare cocaina: arrestato dai carabinieri A seguito di perquisizione trovati 30 grammi di droga

A Tramonti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all'arresto di V. C. per spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione investigativa, l'indagato sarebbe stato sorpreso mentre cedeva sostanza stupefacente del tipo cocaina a un'altra persona. A seguito della perquisizione effettuata dai militari, nella disponibilità dell'indagato sono stati rinvenuti circa 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 275 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell'attività illecita.

