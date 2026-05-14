Francesco Morra, presidente Anci, si dimette dal consiglio provinciale "Sono stati anni intensi di passione per la valorizzazione culturale". Entra De Simone

Francesco Morra ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere provinciale della Provincia di Salerno, incarico ricoperto dal 2022 ad oggi. La decisione è stata formalizzata con una lettera indirizzata al presidente della Provincia, al Consiglio provinciale e all’Assemblea dei sindaci.

Nella comunicazione, Morra, dopo aver ringraziato i presidenti con il quali ha collaborato e gli amministratori che lo hanno sostenuto, ripercorre gli anni di attività istituzionale svolti a Palazzo Sant’Agostino, sottolineando il lavoro portato avanti in particolare nel settore della cultura e della valorizzazione dei beni culturali provinciali.

“Sono stati anni intensi, vissuti con passione, responsabilità e spirito di servizio verso il territorio provinciale”, afferma Morra, evidenziando le difficoltà affrontate dalle Province dopo la riforma Delrio e il lavoro svolto per mantenere centralità e funzioni dell’Ente.

Nel corso del mandato sono stati avviati percorsi di rilancio della rete museale provinciale e interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, dalla Biblioteca Provinciale di via Valerio Laspro alla Pinacoteca Provinciale, dal Castello Arechi all’Area Archeologica di Fratte.

Morra ha inoltre ricordato l’esperienza maturata come capogruppo del Partito Democratico in Consiglio provinciale e ha spiegato che la scelta delle dimissioni è stata condivisa con il PD provinciale e regionale, anche per garantire una più ampia rappresentanza territoriale all’interno dell’Ente.

La surroga consentirà infatti l’ingresso in Consiglio provinciale del sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, assicurando una rappresentanza diretta della Costiera Amalfitana.

Morra continuerà il proprio impegno istituzionale come sindaco di Pellezzano e presidente regionale di ANCI Campania. “Continuerò, come sempre, a servire il territorio salernitano con passione, impegno e senso delle istituzioni”, scrive nella parte conclusiva della lettera.

Nel documento inoltrato agli uffici vengono inoltre richiamati alcuni progetti già finanziati e in fase di attuazione, tra cui la riqualificazione della Biblioteca Provinciale di via Valerio Laspro, il restyling dell’Area Archeologica di Fratte e gli interventi presso il Museo Archeologico Provinciale di Salerno. Nella missiva gli auguri di buon lavoro al neo presidente Geppino Parente.