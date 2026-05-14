Salernitana-Ravenna, il Giudice Sportivo ferma due calciatori. Multa al club Nel primo atto un'assenza per parte

Salernitana-Ravenna fa i conti con una defezione per parte. Il Giudice Sportivo presenta il conto dopo le sfide di ritorno del primo turno nazionale dei Playoff Serie C. Nella Salernitana mancherà Emmanuele Matino, alla seconda ammonizione in due gare e costretto ad un turno di stop. Nel Ravenna mancherà Matteo Mandorlini, espulso nel recupero della sfida con il Cittadella.

Mano pesante per la Salernitana. Il club granata è stato punito con un'ammenda di 2mila euro "per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Inferiore (circa il 30% dei 3593 presenti), intonato al 95° minuto della gara un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, ripetuto per dieci volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato: 1. da parte di quelli posizionati nel Settore Distinti Inferiore, al 69° minuto della gara, sul terreno di gioco, una bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze; 2. da parte di quelli posizionati nel Settore Tribuna Rossa Sud Inferiore, ai minuti 88, 90 e 93 della gara, sul terreno di gioco, tre bottigliette di acqua semipiene, senza conseguenze".