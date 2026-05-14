UFFICIALE - Salernitana-Ravenna, ecco gli orari delle due sfide La decisione della serie C

Salernitana-Ravenna si disputerà domenica alle ore 20:00. Ravenna-Salernitana mercoledì alle ore 20:45 con diretta Rai Sport. Lo riporta la serie C che, "in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 88/DIV del 10.04.2026 di Lega Pro ed in relazione al sorteggio effettuato in data odierna, le gare del Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale, in programma nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati":

GARE DI ANDATA – DOMENICA 17 MAGGIO 2026

GARA 1

CASARANO - UNION BRESCIA Ore 20.00

GARA 2

SALERNITANA - RAVENNA Ore 20.00

GARA 3

POTENZA - ASCOLI Ore 20.00

GARA 4

LECCO - CATANIA Ore 20.45 Diretta Rai Sport

GARE DI RITORNO – MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2026

GARA 1

UNION BRESCIA - CASARANO Ore 20.00

GARA 2

RAVENNA - SALERNITANA Ore 20.45 Diretta Rai Sport

GARA 3

ASCOLI - POTENZA Ore 20.00

GARA 4

CATANIA - LECCO Ore 20.30

Modalità di svolgimento

Il Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno. Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine