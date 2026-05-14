Salernitana, il Giro d'Italia celebra Cosmi: l'omaggio al tecnico L'allenatore ha seguito il passaggio della corsa rosa in città

Un omaggio per Serse Cosmi. In occasione del transito per Salerno della sesta tappa del Giro d'Italia, lo staff della storica manifestazione ciclistica ha donato al tecnico della Salernitana una maglia speciale del Giro, giunto alla 109esima edizione. L'allenatore della Bersagliera ha assistito al passaggio della carovana sul Lungomare Trieste e ha ricevuto l'omaggio direttamente dal direttore di corsa, Stefano Allocchio, ex ciclista professionista, accompagnato da Virgilio Rossi, voce ufficiale del Giro e coordinatore in gara del servizio di Radioinformazioni. Come ricorda la Salernitana in una nota, nel lontano 1985 curiosamente Allocchio vinse una tappa del Giro d'Italia esultando proprio sul Lungomare salernitano.