Salernitana-Ravenna, che attesa: oggi il via libera per la prevendita Prima il Gos, poi il via libera della Lega. Il popolo granata pronto alla caccia al tagliando

Prima la riunione del Gos per le misure di sicurezza, sciogliere il nodo sulla presenza dei tifosi ospiti (250, massimo della capienza della Curva Nord inferiore, con il sistema di protezione in Curva Nord superiore che non dovrebbe essere inaugurato domenica), poi il via libera della Lega Pro su modalità e prezzi. La Salernitana è attesa da un venerdì rovente. La corsa al biglietto per la sfida con il Ravenna che sarà lampo per il secondo turno nazionale dei Playoff Serie C avrà bisogno di tutti questi step prima di poter prender forma.

Si punta al record stagionale

Con la Casertana, quasi 19mila supporters hanno riempito il Principe degli Stadi, tremato dopo lo svantaggio per poi far festa. La squadra si è presa l’abbraccio del pubblico, Cosmi si è emozionato. Ora però serve voltare pagina e ripartire. Sarà caccia ai biglietti sia nei punti vendita fisici in città e in provincia che online. Le tariffe dovrebbero essere identiche così come le modalità (la decisione però spetta alla Lega Pro e non al club). Stesso schema anche per la fase di prelazione per gli abbonati che partirà contestualmente con la vendita libera visti i tempi ristretti. L’obiettivo, anche per il giorno e l’orario della disputa del match (domenica ore 20:00), è quello di centrare quota 20mila spettatori.