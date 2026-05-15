Salernitana, Cosmi senza due difensori: pronta una novità Il tecnico pronto a cambiare l'assetto arretrato con il Ravenna

Il Giudice Sportivo sfila Emmanuele Matino dal primo atto di Salernitana-Ravenna. Il difensore, ammonito in entrambi i derby con la Casertana, sarà costretto ad alzare bandiera bianca per la gara d'andata del secondo turno nazionale dei Playoff Serie C. Un’assenza pesa nell’economia di un pacchetto arretrato che ha retto nel finale all’assalto dei falchetti ma che è reduce da tre gol subiti nei primi centottanta minuti di playoff. Numeri tutt’altro che confortanti. Servirà rafforzare la linea difensiva, priva anche dell’infortunato Matteo Arena. Per il difensore anche ieri solo terapie e palestra. La lesione muscolare rischia di averlo tirato fuori dalla contesa prima dell’inizio della post-season.

Spazio a Berra

Cosmi chiederà dunque un sacrificio a Golemic e Anastasio, leader del pacchetto arretrato, e ripartirà anche da Filippo Berra. L’ex Crotone ha smaltito l’infortunio muscolare che aveva patito nel finale della regular season. Un mese di stop, poi il rientro nel secondo tempo della sfida di Caserta. Braccetto destro di esperienza e jolly difensivo, Cosmi si aspetta un rendimento importante dall’elemento voluto fortemente a gennaio da Faggiano per risolvere i problemi difensivi. Ora la grande chance: la Salernitana si affida a Berra.