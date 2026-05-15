Rapine ai distributori di carburante, la Polizia ferma altre due persone La scorsa settimana erano stati fermati altri due componenti della banda

La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno, ha completato l'esecuzione del provvedimento di fermo eseguito lo scorso 7 maggio nei confronti di due persone, rintracciando gli altri due indagati che si erano resi irreperibili; in particolare ad entrambi risultano contestati, analogamente ai primi due indagati, i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine, quasi sempre in danno di distributori di benzina, ma anche di esercizi commerciali, consumati in prevalenza nella provincia di Salerno, tra i mesi di marzo e aprile.

Nelo specifico, il 10 maggio, la polizia giudiziaria operante, con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell'Aeroporto di Capodichino, ha rintracciato uno degli indagati all'atto del suo ingresso in Italia, proveniente dall'Albania, con volo di linea partito da Tirana. Il secondo indagato è stato rintracciato nel comune di residenza, Poggiomarino, dopo essere rientrato dalla Germania alcuni giorni addietro.

Il provvedimento restrittivo, già convalidato nei confronti degli indagati sottoposti a fermo in data 7 maggio e nei confronti dei quali è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, sarà sottoposto alla convalida del gip e le accuse, così come formulate, saranno valutate nelle successive fasi di giudizio.