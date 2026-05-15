Salernitana, carica Anastasio e Tascone: "Ci vediamo domenica" I due calciatori festeggiano sui social e lanciano un messaggio ai tifosi

“Qualificazione conquistata”. Armando Anastasio pubblica diversi scatti della battaglia della sua Salernitana con la Casertana, fondamentale per poter superare il primo turno nazionale dei Playoff Serie C. Un post social che si apre con l’abbraccio con Eddy Cabianca. Il difensore napoletano si è riscoperto leader dall’avvento di Serse Cosmi sulla panchina granata. “Ora testa a domenica, si continua”, ha aggiunto il napoletano. Esperienza, personalità ma anche piedi buoni. Al Pinto, nella gara d’andata, fu determinante con il cross al bacio per premiare l’inserimento vincente di Ferrari. Mercoledì all’Arechi meno sortite offensive e grande attenzione, con non pochi richiami ai compagni per qualche pallone perso ingenuamente.

Sorride anche Mattia Tascone. L’ex Audace Cerignola, dopo un passaggio a vuoto primaverile, ora è diventato certezza nella mediana a due disegnata da Cosmi. “Forza e onore: avanti granata, ci vediamo domenica tutti insieme”, la gioia del mediano sui social.