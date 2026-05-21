Tentata truffa ad anziana: due arresti in Costiera Amalfitana I carabinieri hanno intercettato i due mentre tentavano di allontanarsi

I carabinieri della stazione di Maiori hanno proceduto all'arresto di N.Z. e A. A. K. I, per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana del luogo.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente utilizzando al tecnica del "finto nipote" in difficoltà economiche che chiedeva la somma di 5000 euro per sostenere delle spese universitarie. La donna insospettita da quanto stesse accadendo ha contattato i carabinieri che, prontamente intervenuti presso la sua abitazione, hanno intercettato il presunto truffatore che vistosi scoperto ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto con a bordo il complice. Entrambi sono stati bloccati dai militari e dichiarati in stato di arresto. Un episodio che conferma l'importanza di contattare le forze dell'ordine quando si ricevono telefonate sospette.