Salernitana-Union Brescia, attesa per orari e prevendita La Lega Pro deciderà in giornata il fischio d'inizio della doppia sfida. Poi la corsa ai biglietti

Ci sono solo due certezze. La gara d’andata della semifinale playoff serie C Salernitana-Union Brescia si disputerà all’Arechi domenica 24 maggio. Poi sarà tempo di spostarsi a Brescia, al Riganonti, per la gara di ritorno fissata per mercoledì 27 maggio. In giornata, la Salernitana avrà il quadro più chiaro sugli orari e soprattutto anche sulla corsa al biglietto. In chiave orari, la palla è nelle mani della Serie C. Si scenderà in campo o alle ore 20:00 oppure alle ore 20:45 in base a quelle che saranno le decisioni della Rai che trasmetterà una gara in chiaro.

Si accelera sulla prevendita

E poi c’è la corsa al biglietto pronta a partire di nuovo. Facile immaginare che per Salerno sarà di nuovo attesa, speranza e tutti all’Arechi. Si punterà a ritoccare nuovamente verso l’alto il massimo stagionale registrato domenica con il Ravenna quando quasi 22mila spettatori gremirono l’Arechi. Si attende il via libera del Gos, poi il semaforo verde della Serie C su modalità e tariffe (da concordare con la Lega Pro). Possibile che nella tarda giornata di oggi o al massimo domani possa arrivare il tanto atteso “start”. Tra le due fazioni c’è un’amicizia che dura dal 4 maggio 1997: l’ultras bresciano Roberto Bani cadde sui gradoni del settore ospiti e batté la testa; i salernitani assistettero e vegliarono in ospedale; il tifoso morì il 10 maggio.