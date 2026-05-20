Ravenna-Salernitana 0-2, fattore Villa: "Vittoria di un gruppo unito" L'esterno: "Felice per il gol e per l'assist ad Inglese: il capitano meritava questa gioia"

Una dedica speciale. "Questo gol è per mia mamma che mi aveva chiesto una rete nei playoff, non l'avevo mai fatto. E poi un pensiero va alla tifoseria. Anche oggi sono stati tantissimi. Ora li aspettiamo all'Arechi". Luca Villa si prende la scena. Ravenna-Salernitana 0-2 ha il suo zampino: “Mi mancava il gol. Addirittura lo cercavo dal Sorrento. Siamo felici ma ora dobbiamo ripartire. Conta anche non aver preso gol contro una squadra che ha tante qualità. Oggi avevano un attacco veloce ma non abbiamo mai incassato, difendendo Antonio Donnarumma e colpendo bene in contropiede".

"Inglese merita questa gioia"

Dal sinistro dell'esterno è arrivato il cross al bacio per Inglese: "Sono felice anche per l’assist ad Inglese: lo aspettava da tempo, lo merito perché è un grande compagno di squadra. Ha sofferto tanto, è stato lontano dal campo ma è il nostro capitano, un punto di riferimento. Ci ha sempre trasmesso tanto come uomo, come leader e capitano. Merita la nostra gioia".

"Dobbiamo lottare fino alla fine"

Lo sguardo è rivolto al Brescia: "Dobbiamo tenere i piedi per terra. Ora dobbiamo ripartire, pensare all’Union Brescia che è una grande squadra, passando il turno agevolmente. Sta tutto a noi, dobbiamo dare il massimo, consapevoli che la panchina è importantissima. Non vorrei essere nei panni di Cosmi, fa male quando non si gioca: penso a Carriero e Quirini che lottano sempre e magari non hanno minuti. Però noi vogliamo vincere insieme".