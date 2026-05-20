Ravenna-Salernitana 0-2, Cosmi: "Qualificazione meritata! Ora crediamoci" Il tecnico: "Mi ha fatto piacere non subire gol. Ora un poker di squadre che puntava alla B"

Una prova di caratura. Serse Cosmi si gode Ravenna-Salernitana 0-2: “C’erano diversi fattori da gestire. In superiorità numerica invece di poter far meglio si fa difficoltà. Dai, ci teniamo questa qualificazione. Abbiamo sofferto il giusto nel primo tempo. Dopo abbiamo trovato il gol e la strada si è fatta in discesa. Qualificazione meritata? Mi è piaciuto come siamo stati in campo. Abbiamo concesso alcuni spazi di troppo a calciatori bravi in campo aperto. Noi però abbiamo calciatori formidabili in fase realizzativa. La cosa che mi ha fatto più piacere è stato non subire gol".

"Provo orgoglio per i tifosi"

Il tecnico si gode la qualificazione: "Provo orgoglio. Ogni passaggio del turno è un regalo. Sono in un’età in cui preferisco più dare che prendere. Sono felice per i nostri tifosi. Ho voluto condividere con i tifosi questa bellissima trasferta. Sono convinto che ancora non abbiamo visto niente. Una partita vissuta senza patemi, gestendola tatticamente. I gol ci hanno permesso di vivere il finale senza patemi. Mi dispiace per l’ammonizione che mi costringerà a stare in tribuna".

"Semifinali durissime"

La testa è al Brescia: "Voglio riposare adesso (scherza, ndr). Siamo rimaste in quattro, un poker di società e piazze non da serie C. Tutte erano partite con ambizioni di vincere ed essere protagoniste. Catania lo conosciamo, due squadre dal girone C in semifinale, una Coppa Italia con due squadre del girone C, credo diano il giusto valore al nostro girone. Ci sono compagini, calciatori ed allenatori di grande livello”.