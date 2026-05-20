Playoff Serie C, in semifinale sarà Salernitana-Union Brescia Le date delle due sfide

La Salernitana festeggia. A Ravenna i granata gestiscono il prezioso 2-0 dell’andata all’Arechi e staccano il pass per la semifinale. Una qualificazione pesantissima che permette agli uomini di Serse Cosmi di continuare la propria avventura nei Playoff Serie C. La semifinale sarà Salernitana-Union Brescia. I lombardi hanno eliminato il Casarano con una gara di ritorno attenta, terminata sul punteggio di 0-0. Novanta minuti senza apprensione, con i locali che hanno gestito il prezioso 3-0 ottenuto all’andata in Puglia.

Salernitana-Union Brescia sarà dunque una delle due semifinali. La seconda vedrà scontrarsi Catania-Ascoli, con gli etnei che hanno rimontato il Lecco mentre i bianconeri hanno battuto il Potenza. Salernitana-Union Brescia avrà come andata domenica 24 maggio allo stadio Arechi e poi sfida di ritorno mercoledì 27 maggio al Rigamonti. Non esisterà il fattore classifica, con eventuali supplementari e calci di rigori in caso di parità.