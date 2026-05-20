Ravenna-Salernitana 0-2, Golemic: "Dopo Trapani la svolta, ora resettiamo tutto" Il difensore: "Non vedo l'ora arrivi domenica, posso solo immaginare cosa sarà l'Arechi"

Parole da leader. Vladimir Golemic ha commentato Ravenna-Salernitana 0-2: “Abbiamo creato il vantaggio all’andata che ci ha permesso di aspettare il momento giusto. E’ andata come volevamo. Abbiamo trovato equilibrio, le distanze. Abbiamo creato il nostro percorso da mesi. Siamo felicissimi ma ora domenica ci attende un’altra battaglia. Ci teniamo le emozioni di questa sera, della festa con gli ultras. Non vediamo l’ora arrivi domenica, posso solo immaginare cosa sarà l'Arechi. Adesso dobbiamo prepararci con massimo rispetto per l'Union Brescia. Non si arriva in semifinale per caso. Noi siamo consapevoli dei nostri mezzi".

"Dopo Trapani ci siamo ricompattati"

Per Golemic c'è uno snodo stagionale: "Ci siamo compattati. Dopo Trapani ci siamo parlati, si sente che il gruppo si è unito. Sentivamo qualcosa di diverso. Questo è il risultato, speriamo duri.Sicuramente è bello registrare i clean sheet. Ora sarà dura. Abbiamo trovato la compattezza anche grazie al lavoro di tutta la squadra, perché noi difensori abbiamo la possibilità di leggere i movimenti degli avversari perché indirizziamo le giocate. Non dobbiamo porci limiti, conoscendo i nostri difetti possiamo migliorare.