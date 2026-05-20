Ravenna-Salernitana 0-2, Mandorlini: "Arbitraggio ha commesso diversi errori" Il tecnico mastica amaro: "Come all'andata, gara iniziata male e finita peggio"

Un Andrea Mandorlini al veleno. Il tecnico incassa la delusione per la sconfitta anche nella sfida di ritorno del suo Ravenna con la Salernitana (0-2). L'allenatore emiliano però ha nel mirino l'arbitraggio: "Si chiude una stagione molto bella, peccato per come è conclusa. Potevamo fare meglio, le due squadre combattevano e l’episodio potevano essere valutati in maniera diversa, l’espulsione nel finale ultima di una serie di errori. E’ andata così, peccato, rimane una stagione importante, ci riproveremo perché questa squadra ha una grande società e tante cose positive per ripartire".

"Partita nata male"

Mandorlini volge lo sguardo anche a ciò che non ha funzionato all'Arechi: "Anche all’andata è stata una partita simile, è nata male e finita uguale. Rimane una grande annata, anche per la gente e per la città, pensiamo da dove siamo partiti, vogliamo essere protagonisti anche nel prossimo campionato, mi piacerebbe rimanere qui, è casa mia e sarebbe bello. Rimane l’amarezza ma i ragazzi sono stati grandi".