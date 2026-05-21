Che scherzo del destino: Salernitana-Brescia e quel cerchio che si chiude Un anno fa la giustizia sportiva spedì i lombardi in C e diede il via alla querelle playout

Appena un anno dopo. Il calendario segna 21 maggio. Salernitana e Union Brescia strappano il pass per la semifinale playoff serie C. Non c’è tempo per tirare il fiato, occorre ripartire immediatamente, spingere col piede sull’acceleratore. La Salernitana ci arriva con il vento in poppa della doppia affermazione sulla Reggiana, sull’entusiasmo ritrovato di un ambiente finalmente compatto che permette anche di gestire i primi sentori di stanchezza che iniziano a farsi sentire. Il Brescia è più fresco, ha gestito il vantaggio costruito a Casarano ma deve fare i conti qualche campanello d’allarme in chiave formazione.

I conti col destino

Il sorteggio metterà di fronte le due grandi deluse dello scorso campionato di serie B. Il Brescia sprofondò in serie C al gong della regular season, dopo una lunga scia di sentenze che iniziò con il deferimento e la sospensione della post-season a ventiquattro ore dal primo atto dei playout fra Salernitana-Frosinone. La Lega B decise di interrompere tutto, analizzare, approfondire e poi colpire al cuore il Brescia di Massimo Cellino per l’arcinota storia sui crediti d’imposta. Fu un maggio rovente, fatto di contestazioni, di polemiche, di carte bollate e occhi sulle sentenze. Frosinone salvo, Brescia all'inferno. Un anno dopo Cellino è stato riscoperto “vittima” e non colpevole di una vicenda extra-campo indecorosa per modalità e tempistiche. Il Brescia è ripartito dalla C grazie alla Feralpi Salò, anticipando la propria storia con il nome Union. E la Salernitana? Rincorse per un mese i playout, con l’incognita di sapere se e con chi giocare. Il resto è storia nota. La serie C è stato un boccone amaro per entrambe. Domenica e mercoledì chiuderanno i propri conti col destino. Eppure una sola potrà continuare la marcia verso la rivincita che merita.