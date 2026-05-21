Sassano, maestra 40enne muore nel sonno Dolore e incredulità nel Vallo di Diano

Dolore e sgomento nel Vallo di Diano per la morte improvvisa di una maestra di 40 anni. La donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Sassano. La causa del decesso sarebbe legata ad un malore fulminante che avrebbe colpito l'insegnante mentre dormiva.

Sotto choc la comunità di Sassano dove la donna era molto conosciuta e stimata, anche per la sua professione. Lascia due figli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a lungo ad effettuare manovre salvavita ma per la 40enne non c'è stato nulla da fare. L'ipotesi è che abbia avuto un malore improvviso nel sonno che non ha lasciato scampo all'insegnante.

Del caso sono stati interessati i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. I militari sono giunti sul posto per appurare la dinamica di quanto accaduto ed effettuare tutti gli accertamenti del caso.