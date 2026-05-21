Salernitana, carica social dei granata. Tascone: "Affamati fino alla fine" I protagonisti granata ricaricano le pile e chiedono un Arechi infuocato

Parole di carica. Gioia, soddisfazione ma anche lo sguardo rivolto già alla super sfida di domenica con l’Union Brescia, primo atto della semifinale playoff serie C. Si tornerà in campo alle ore 21:00, con l’Arechi che si appresta a spingere la Salernitana verso l’obiettivo della finalissima. La prova di Ravenna ha certificato lo status di una squadra pronta a spingere sull’acceleratore per prendersi la qualificazione. E la carica arriva via social dagli stessi calciatori. Anastasio, anche ieri tra i migliori, rimanda alla sfida dell’Arechi: “Avanti insieme! Ci vediamo domenica”.

Fa festa anche Mattia Tascone. Il mediano granata, certezza nello scacchiere tattico di Cosmi, ora volge lo sguardo all’Union Brescia: “Affamati! Tutti uniti fino alla fine. Avanti granata, ci vediamo domenica”. Le bandiere granata e le fiamme simboleggiano il clima in casa Salernitana. De Boer, Matino e Ferraris hanno postato le foto della sfida del Benelli. Energia per un finale tutto da vivere.