UFFICIALE - Salernitana-Union Brescia: ecco gli orari della doppia sfida Definiti date e orari delle semifinali

La Lega Pro ha reso noto gli orari delle semifinali Playoff Serie C. “Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 88/DIV del 10.04.2026 ed in relazione al sorteggio effettuato in 14 maggio 2026, le gare di Semifinale, in programma nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati”:

GARE DI ANDATA – DOMENICA 24 MAGGIO 2026

SEMIFINALE “A”

SALERNITANA - UNION BRESCIA Ore 21.00 Diretta Rai Sport

SEMIFINALE “B”

ASCOLI - CATANIA Ore 20.00

GARE DI RITORNO – MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2026

SEMIFINALE “A”

UNION BRESCIA - SALERNITANA Ore 20.00

SEMIFINALE “B”

CATANIA - ASCOLI Ore 21.00 Diretta Rai Sport



Modalità di svolgimento

I confronti valevoli quali “Semifinali” saranno disputati in gare di andata e ritorno. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla “Finale”. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla “Finale” le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore. Le due squadre vincitrici le “Semifinali” acquisiranno il titolo per l’ammissione alla “Finale”.