Salernitana-Union Brescia, scelto il fischio d’inizio: novità da Rai Sport Ecco le ultimissime sulle gara d'andata

Decisioni in corso. Salernitana-Union Brescia sarà il primo atto della semifinale dei playoff serie C. In queste ore è atteso il responso del Gos sul piano dell’ordine pubblico. Si va verso l’apertura della prevendita in giornata ma soprattutto si lavora sull’orario del fischio d’inizio. In questi minuti i due club avrebbero ricevuto comunicazione sullo start alle ore 21:00. Si attende solo il via libera della serie C che nel primo pomeriggio dovrebbe ratificare anche gli orari della sfida di ritorno e dell’altra semifinale Ascoli-Catania. Inoltre sarebbe arrivato il via libera anche dalla Rai. Il match dell’Arechi andrà in chiaro, con l’emittente nazionale che poi trasmetterà il secondo atto di Ascoli-Catania. Brescia-Salernitana invece verrà trasmessa da Sky.