Salernitana, ecco l’Union Brescia. Due big in dubbio all’Arechi

Un pari dal sapore dolcissimo. L’Union Brescia si gode il passaggio del turno con il Casarano, in un discorso qualificazione indirizzato già nella sfida d’andata con il roboante 0-3 rifilato in Puglia ai rossoblu. Al Rigamonti, gli uomini di Corini hanno gestito, controllato il maxi-vantaggio e portato a casa il risultato senza grandi patemi. “L’obiettivo è stato raggiunto senza aver subito gol e contro il Casarano non era scontato – ha spiegato il tecnico in conferenza stampa -. Io sottolineo i clean sheet, ma è tutto l’equilibrio della squadra che mi piace. Sapevo che la seconda gara sarebbe stata più difficile da approcciare. Contro la Salernitana sarà calcio vero, una super sfida: poi anche loro sentiranno cosa significa giocare a Brescia, non c’è solo l’Arechi”.
Due big in dubbio
La preoccupazione in casa Brescia sono per le condizione di due big. L’allarme è legato alle condizione di Marras: il trequartista ha lasciato il campo per un problema muscolare al polpaccio. “Marras riferisce di un indurimento, speriamo non sia nulla di grave. Ci vorranno quarantotto ore per valutare”. La sensazione è che si proverà ad averlo per un impiego part-time. Qualche sensazione positiva invece per Balestrero: “Ha avuto un affaticamento e non volevo rischiarlo; oggi farà un differenziato, ma abbiamo fiducia sul recupero per domenica”, le parole di Corini.