Aggressione in carcere: detenuto colpisce agente con un piede del tavolo La denuncia dell'Uspp: l'aggressione è scattata durante una perquisizione in cella

Un agente della polizia penitenziaria è rimasto ferito ieri nel carcere di Salerno dopo essere stato colpito da un detenuto con un piede di tavolo staccato dalla sua cella. A denunciare l'accaduto è il sindacato Uspp.

Il gesto e le conseguenze

L'episodio è avvenuto nel corso di una perquisizione ordinaria in cella. Il detenuto, infastidito dal controllo, ha staccato un piede del tavolo e lo ha utilizzato per colpire il poliziotto penitenziario in servizio. L'agente ha riportato traumi alla spalla e al polso ed è stato trasportato con urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Salerno.

La denuncia dell'Uspp

Il sindacato Uspp ha condannato con fermezza l'accaduto, definendolo l'ennesimo episodio di violenza ai danni del personale di polizia penitenziaria. Il sindacato ha avanzato precise richieste alle autorità competenti: la revoca immediata dei benefici penitenziari per i detenuti responsabili di aggressioni agli agenti, l'inasprimento delle sanzioni disciplinari, il trasferimento immediato dei soggetti coinvolti e l'adozione di un protocollo operativo più stringente per prevenire episodi analoghi.

L'Uspp ha infine espresso solidarietà al poliziotto ferito, augurandogli una pronta guarigione.